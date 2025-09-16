Partido en el que se lesionó Trent Alexander-Arnold y en el que Dani Carvajal fue expulsado en el minuto 72 tras dar un cabezazo a Gerónimo Rulli.
Mbappé, de penalti, firma la remontada del Real Madrid (2-1)
Madrid, 16 sep (EFE).- Un doblete de Kylian Mbappé, con dos tantos de penalti, en los minutos 29 y 81, permitió remontar al Real Madrid su primer partido de la temporada en la Liga de Campeones ante un Olympique de Marsella que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah en el 22 (2-1).
