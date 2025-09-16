Polonara, ingresado para trasplante de médula: "Es una chica 90% compatible"

Después de pasar dos meses ingresado en un hospital en Valencia (España) con un tratamiento para frenar la velocidad de progresión de la patología, Polonara volvió el lunes a Bolonia (norte) e ingresó en el Hospital Sant'Orsola para preparar el trasplante.

"Después de ingresar, tendré que someterme a un ciclo de quimioterapia que durará entre cinco y seis días, y el trasplante debería realizarse alrededor del 23 o 24 de septiembre. La donante es una chica estadounidense compatible en un 90 %", desveló en el 'Corriere della Sera' el propio jugador, de 33 años.

"Tuve suerte, había dos donantes compatibles al 90 %. El otro era un chico alemán, pero se decidieron por la mujer porque pudieron ponerse en contacto con ella inmediatamente", añadió.

El jugador, en la misma entrevista, desveló cómo gestiona su enfermedad con su mujer y sus dos hijos pequeños.

"Mi mujer decidió quedarse conmigo a pesar de que los niños tenían que quedarse con los abuelos y ambos los echábamos de menos. 'Me necesitas, ellos aún son pequeños', me dijo", comentó.

"Achille Jr. es más pequeño y no entiende mucho, pero Vitoria, como todas las niñas, es muy avispada. Empezó a preguntar por qué iba al hospital, por qué había perdido el pelo... y entonces tienes que inventarte excusas para responder a sus preguntas", añadió.

Polonara, que pasó por el Baskonia, terminó su contrato con el Virtus Bolonia este mercado de verano y firmó, pese a su enfermedad, con el Dinamo Sassari sardo, en el que ya militó entre 2017 y 2019.

"Acepté la decisión del Virtus y aprecié su coherencia, porque yo no entraba en sus planes independientemente de mi enfermedad. Sinceramente, me habría sentido ofendido si me hubieran ofrecido otro contrato solo por hacer un gesto bonito porque tengo leucemia. Preferí la propuesta de Sassari porque mi sueño es intentar seguir jugando", sentenció.

Polonara, al que la selección italiana de baloncesto llamó antes de cada partido del Eurobasket, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.