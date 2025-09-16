Slot: "Isak no va a jugar los noventa minutos"

El delantero sueco, fichado por 150 millones de euros este verano, aún no ha debutado con los 'Reds' debido a su bajo estado de forma tras jugar solo 19 minutos oficiales en tres meses y medio y haberse perdido la pretemporada con el Newcastle al forzar su marcha del equipo.

Sin embargo, este martes se entrenó con sus compañeros y va a estar en la convocatoria para el partido en el que el Liverpool reciba al Atlético de Madrid este miércoles en Anfield.

"Tiene oportunidades de jugar porque va a estar en la lista, así que sí, puede que juegue. Lo que es 100 % seguro que no va a pasar es que juegue los noventa minutos. El resto, ya veremos", manifestó Arne Slot, técnico de los ingleses, en rueda de prensa.

El Liverpool ha ganado los cuatro partidos que ha jugado en la Premier League y ahora se traslada a la Champions donde tienen la espina clavada de la temprana eliminación el año pasado en octavos de final pese a que acabaron primeros la fase de grupos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos muy por encima de las expectativas que teníamos en verano. Sabemos lo que ha pasado en estos meses y sabíamos el calendario que teníamos para las primeras jornadas. Para nosotros, tener doce puntos, es mucho más de lo que esperaba con todos los cambios que ha habido en el equipo. Podemos hacerlo aún mejor".

Sobre el Atlético de Madrid, el entrenador holandés destacó que el Atlético lo ha hecho muy bien en la última década con Diego Pablo Simeone, recordando sus títulos de liga y sus finales de Champions League.

"Es un equipo muy difícil de enfrentar por su mentalidad. La última vez que me enfrenté a ellos, Griezmann estuvo sensacional, pero ahora tengo jugadores que pueden estar a ese nivel. Cuando estaba en el Feyenoord también, pero aún no estaban en el punto de sus carreras que pudieran hacerlo".