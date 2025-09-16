Thomas Partey, abucheado en su regreso a Londres

Partey, que fue acusado por tres mujeres, ha negado todas las acusaciones y será juzgado este miércoles en Londres.

El centrocampista ghanés, exjugador de Arsenal y Atlético de Madrid, fue recibido con cánticos de la afición local, que gritaba "Thomas Party, we know how you are" ("Thomas Partey, nosotros sabemos quién eres") y con abucheos por unos hechos que presuntamente ocurrieron entre 2021 y 2022.

El jugador tendrá que comparecer este miércoles en un tribunal de Londres después de que la audiencia se haya retrasado en dos ocasiones, la primera el 2 de septiembre y la segunda, este lunes.

La investigación se inició hace dos años y medio, aunque la denuncia se hizo pública el pasado 4 de julio, cuatro días después de que finalizara su contrato con el Arsenal

En la previa del partido, el técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró que el jugador se encuentra en "máximo nivel mental" para disputar el encuentro contra el Tottenham y defendió la presunción de inocencia.

"Estamos haciendo interpretaciones que no considero justas con una persona que, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Estamos encantados de que Thomas esté con nosotros por su capacidad futbolística y su nivel humano. Tenemos un gran futbolista con gran experiencia", señaló.

Partey, de 32 años, jugó en el Arsenal hasta junio de 2025, cuando finalizó su contrato sin llegar a un acuerdo de renovación, y ya como agente libre firmó por el Villarreal.

El presidente del club, Fernando Roig, cuando presentaron al futbolista, destacó que se debe respetar la presunción de inocencia y afirmó que, en caso de condena, Partey dejará de ser jugador del Villarreal.

"El jugador se encuentra en un proceso judicial, defiende su inocencia y niega los hechos que se le imputan. El club defiende la presunción de inocencia y será la justicia inglesa la encargada de esclarecer los hechos. Es un grandísimo jugador y nos va a ayudar a crecer mucho como equipo. Merece que respetemos la presunción de inocencia", añadió.