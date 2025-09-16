Unai Goméz se retiró por una brecha en la cabeza "un poco aparatosa"

"Tenía en una brecha en la cabeza un poco aparatosa", dijo tras el partido el entrenador del Athletic Ernesto Valverde, quien también desveló que el media punta vizcaíno "no estaba conmocionado ni nada" y espera tenerle disponible para el choque liguero del sábado ante el Valencia en Mestalla (21.00 horas).

Unai Gómez entró al campo en el minuto 61, sustituyendo a Robert Navarro, y se retiró tras el golpe, en el 81, relevado por Nico Serrano.

También sufrió una brecha en la cabeza, de la que manó sangre, el jugador del Arsenal Viktor Gyökeres. En su caso por un choque con su compañero de equipo Gabriel Magalhaes. El ariete sueco se lesionó en la primera mitad y fue sustituido en el minuto 65 por el belga Leandro Trossard.