Van Dijk: "El Atlético es peligroso también sin Julián Álvarez"

El delantero argentino será baja este miércoles por un problema en la rodilla sufrido en el último partido de los rojiblancos.

"Julián es un fantástico jugador, así que es una ausencia importante, pero el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo peligroso con grandes jugadores y con un entrenador fantástico. Mañana necesitaremos nuestro mejor nivel. Estamos preparados para todo", dijo el holandés en rueda de prensa.

El capitán de los 'Reds' recordó además la eliminación en 2020 a manos de los de Diego Pablo Simeone en uno de los últimos partidos que se jugó antes de la pandemia de covid.

"Fue una eliminación muy dolorosa. El Atlético es un equipo que trabaja muy duro, con un entrenador que es de los mejores del mundo como confirma que haya estado allí tanto tiempo. Tienen muchos grandes jugadores y uno de los mejores porteros del mundo. Es muy difícil ganarles y no se rinden nunca. Quizás no han tenido el mejor inicio en liga, pero aquí se lo van a dejar todo".

El Liverpool ha ganado los cuatro partidos que ha jugado en la Premier League y ahora se traslada a la Champions donde tienen la espina clavada de la temprana eliminación el año pasado en octavos de final pese a que acabaron primeros la fase de grupos.

"Cuando renové, mi esperanza era la de ganar todos los torneos que jugáramos, pero el fútbol no funciona así porque te enfrentas a muchos grandes equipos. Tengo confianza en que podemos demostrar en Europa que tenemos un fantástico equipo, pero hay que trabajar para ello. Mañana es una gran oportunidad y tenemos las expectativas altas", añadió el central holandés.