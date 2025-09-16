Williams: "El resultado no refleja lo que ha sido el partido"

"El resultado no refleja lo que ha sido el partido porque hemos hecho un buen partido. Al final es el Arsenal, uno de los favoritos de esta competición. Hemos peleado, nos hemos dejado hasta la última gota de sudor y hoy no ha podido ser", dijo el capitán rojiblanco tras el choque a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones.

Williams, no obstante, avanzó que su equipo no va a arrojar la toalla a pesar de esta derrota en el arranque de la 'Champions'. "Quedan siete partidos más y lo que está claro es que el Athletic no ha venido a disfrutar de esta competición sino a competirla. Creo que hoy hemos hecho un duro esfuerzo y no ha servido de mucho", lamentó.

El delantero internacional destacó los "jugadores de talla mundial" que tiene el Arsenal. Unos futbolistas que "te matan el partido en dos jugadas aisladas".

"Tienen mucha calidad. Nosotros en la primera parte hemos sido bastantes superiores, ellos no han estado nada cómodos. Es verdad que después del 0-1 anímicamente hemos bajado un poquito, pero aun así hemos seguido empujando y compitiendo", apuntó.

"Quedan 7 partidos y queremos seguir compitiendo. Queremos seguir soñando, disfrutando de esta competición y ojala que el siguiente partido -en Alemania frente al Dortmund- podamos sacar los tres puntos", señaló Iñaki Williams.