0-2. Un doblete de Dayro Moreno da la ventaja a Once Caldas sobre Independiente del Valle

Moreno, quien el martes cumplió 40 años, aprovechó sendas fallas del equipo orientado por el español Javier Rabanal para darle una buena ventaja al “blanco blanco” de la ciudad colombiana de Manizales y, de paso, afianzarse en la tabla de goleadores del torneo con diez dianas.

El primero de los dos tantos del ariete nacido el 16 de septiembre de 1985 llegó en el minuto 23 tras aprovechar un balón elevado lanzado por Juan David Cuesta que remató de primera intención para vencer al guardameta Guido Villar y decretar el 0-1 en el estadio de la Ciudad Deportiva IDV, en Quito.

Cuando los locales apenas asimilaban este golpe, sufrieron en el minuto 34 la expulsión del zaguero Mateo Carabajal por propinarle un golpe en la frente a Jaider Riquett. Para empeorar las cosas, y apenas en el minuto 5 del segundo tiempo, Moreno aprovecha un pase largo de Mateo García para batir de nuevo a Villar y poner el 0-2 en el electrónico a favor de los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Herrera.

El juego de vuelta de esta serie se disputará el próximo 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales.

