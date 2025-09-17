3-2. Un golazo de Julián Fernández en tiempo añadido da el triunfo al New York City

Chicago (EE.UU.), 17 sep (EFE).- El argentino Julián Fernández firmó un golazo este miércoles en el minuto 94 y le dio al New York City FC un triunfo por 3-2 en casa contra el Columbus Crew para acercar a los neoyorquinos a los 'playoffs' de la MLS.