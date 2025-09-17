3-2. Un golazo de Julián Fernández en tiempo añadido da el triunfo al New York City

En el Yankee Stadium, la casa de los Yanquis en la MLB prestada al 'soccer' hasta la inauguración del nuevo estadio del New York City, los locales estuvieron dos veces abajo en el marcador, pero terminaron celebrando.
Un penalti marcado por el húngaro Daniel Gazdag y un gol del palestino Wessam Abou Ali adelantaron al Crew, pero un doblete del austríaco Hannes Wolf puso el choque en equilibrio.
Wolf igualó el 0-1 de Gazdag en el tiempo añadido de la primera mitad y firmó una gran volea para subir el 2-2 al luminoso en el 72, tras la segunda diana del curso de Abou Ali.
El austríaco lleva cuatro dobletes en esta temporada.
Cuando el duelo parecía encaminado hacia el empate final, apareció Julián Fernández, talento fichado por el NYC procedente de Vélez, con un brillante disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste en el minuto 94.
El New York lleva cinco victorias en sus últimos seis partidos de la MLS y ocupa la quinta plaza en el Este, con 50 puntos. El Crew es séptimo en la misma conferencia, con 49.