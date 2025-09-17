Aitor Ruibal completa una sesión sin Bartra ni Deossa

Pellegrini ha dirigido el entrenamiento en la ciudad deportiva verdiblanca y en él, en los minutos abiertos a los medios, Aitor Ruibal ha mostrado su recuperación casi plena de la lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha que sufrió ante el Celta en Balaídos y que lo ha tenido en el dique seco desde finales del pasado agosto, cuando su equipo jugó en tierras gallegas una jornada adelantada por el partido de Liga Europa de este septiembre.

Además de Isco Alarcón, quien prosigue su particular proceso de rehabilitación, en la sesión de este miércoles no han estado Bartra, quien fue reservado ante el Levante y este pasado martes se ejercitó de manera parcial; ni Deossa, quien en el Ciudad de Valencia estrenó titularidad aunque sólo jugó la primera mitad y que sigue tratándose del tobillo dañado con el que llegó tras su fichaje desde el Rayados de Monterrey mexicano.

Manuel Pellegrini perfilará mañana el duelo del próximo viernes e informará en rueda de prensa de los efectivos con los que afrontará el partido ante la Real Sociedad, al que el Betis llega con seis puntos de quince posibles tras su empate a dos frente al Levante y con el imperativo de sumar de tres.