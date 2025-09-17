Argentina convoca a ocho jugadores de la liga española ante Chile y Marruecos

Una de las notas destacadas de la convocatoria es la importante presencia de jugadores que militan en la liga española, que aporta ocho nombres. La lista la completan futbolistas que juegan en Italia, Letonia, Kazakistán y Argentina.

Entre los porteros, aparecen Nicolás Sarmiento, una de las figuras del Roma italiano; Marcos Ferreyra, del Industrias Santa Coloma español; y Lukas Acosta, de Boca Juniors.

En la posición de cierre, Lucuix cuenta con Agustín Plaza (Peñíscola), Agustín “Power” Raggiati (Jaén Paraíso Interior) y Juan Pablo Cuello (Magna Navarra), todos ellos con destacadas actuaciones en el comienzo de temporada en España.

Para el puesto de alas defensivos fueron citados Lucas Bolo Alemany (Nápoles), Kevin Arrieta (Kairat FS, de Kazakistán) y Andrés Geraghty (Osasuna Magna Navarra).

En tanto, los alas ofensivos seleccionados son Luciano Gauna (Barça), Ángel Claudino (Riga, de Letonia) y Leandro Altamirano (Noia), completando así la fuerte presencia argentina en la liga española, que sigue siendo una de las preferidas por los talentos nacionales.

Para la posición de ala-pívot, fueron convocados Rodrigo Álvarez (Boca Juniors) y Lucas Granda (Pinocho), mientras que el puesto de pívot lo ocupará Nicolás Rosa, quien también se desempeña en España, con la camiseta de El Ejido Futsal, de Segunda División.

El triangular internacional ante Marruecos y Chile será una nueva oportunidad para evaluar rendimientos y probar variantes tácticas de una selección que acredita en los tres últimos Mundiales un primer puesto y dos subcampeonatos.