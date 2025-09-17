Christensen: "Quiero quedarme, siempre ha sido mi plan"

"El año pasado fue duro para mí. Este verano dije que no a la selección porque quería hacerlo todo bien. Volví un poco antes en la pretemporada para estar seguro de que mi cuerpo estaba listo. Espero quedarme y creo que depende de mi rendimiento. Quiero quedarme, ese ha sido siempre mi plan", ha asegurado el internacional danés.

Tras una temporada prácticamente en blanco debido a las lesiones, Christensen ha declarado que se siente "muy bien" y ha admitido que, aunque no sabe si este jueves será titular, está "preparado" para partir en el once inicial si así lo decide el técnico Hansi Flick.

"Habrá muchos partidos y oportunidades para todos durante la temporada. Se trata de estar listo cuando te llame el entrenador. Es una situación delicada, pero se trata de rendir y estar preparado para jugar y disfrutarlo", ha comentado el zaguero.

Christensen, uno de los pocos futbolistas del Barcelona que ha jugado como visitante en Newcastle por su pasado en el Chelsea, ha opinado que el ambiente de St. James' Park es "uno de los mejores, si no el mejor" de Inglaterra. "Tendremos que estar concentrados, porque la energía del público también formará parte del partido", ha alertado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntado por las aspiraciones del Barça en la Liga de Campeones, el central ha respondido que el vestuario encara esta edición "con más hambre" que la anterior después de caer eliminados a las puertas de las semifinales frente al Inter de Milán.

"La eliminación dolió especialmente porque fue en el último minuto. La 'Champions' siempre es especial, pero este año tenemos más ganas de llegar a la misma situación y, con suerte, dar un paso más", ha reconocido Christensen.

En cambio, el central ha negado que este curso el Barça tenga más presión de lo habitual en la competición: "Cuando jugamos siempre hay presión externa porque tenemos grandes jugadores, pero es genial sentir que la gente considera que tenemos equipo para pelear por el título. No creo que sintamos ninguna presión diferente".