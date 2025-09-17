Dani Calvo: "La sanción a Fede Viñas me parece excesiva"

"Viendo la repetición, el impacto no es intenso ni desmedido. Luego hay otras acciones más agresivas que ni se sancionan. Es injusta, pero hay que acatarla", explicó el defensa del Real Oviedo, que atendió a los medios de comunicación en la tradicional visita del club azul al Santuario de Covadonga.

El central oscense, que inicia su quinta temporada en el Oviedo y ha sido titular en las cuatro jornadas de liga, sostuvo que el equipo de Paunovic está "cometiendo errores que no se pueden cometer en Primera División" y que en la derrota en Getafe "el partido estaba controlado hasta que llegan los errores a balón parado".

"Es difícil sumar puntos en Primera y tenemos que seguir una línea buena de juego y no perder los papeles por perder dos partidos. Hay que confiar en el entrenador y en la plantilla que hay", concluyó Dani Calvo.

La expedición del Real Oviedo en Covadonga estuvo liderada por el presidente Martín Peláez y, además de la junta directiva, estuvo presente tanto la plantilla del primer equipo masculino como la del femenino.

En la Santa Cueva, el capellán del Real Oviedo, Santiago Heras, felicitó a las dos plantillas tras sus respectivos ascensos y les bendijo de cara a esta temporada 25/26.

"Es importante no perder el orgullo y cuidar los detalles, porque son muchos jóvenes los que os siguen y no hay que defraudarles", dijo el capellán ante una Virgen de Covadonga cuyo manto era azul en honor a la visita del club carbayón, recién ascendido a Primera División.