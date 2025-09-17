Del Nido Carrasco: "Cardo era entrañable; siempre que el Sevilla lo llamaba, estaba ahí"

El máximo dirigente del club hispalense, acompañado por su director de Fútbol Profesional, Antonio Cordón, acudió en esta jornada al tanatorio de Coria del Río, pueblo natal del 'Cateto de Oro', apodo cariñoso con el que era conocido en los años 80, para dar el pésame y acompañar a los familiares y amigos de Manolo Cardo, el tercer técnico con más partidos en la historia del Sevilla con 200.

Mientras los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por el argentino Matías Almeyda guardaron un emotivo minuto de silencio antes del entrenamiento en memoria del entrenador coriano, Del Nido Carrasco declaró a los medios del club, a su salida del tanatorio, que "es un día triste para todos los sevillistas porque se nos va una de nuestras leyendas", dijo.

"Un antiguo jugador de la cantera y del primer equipo del Sevilla, el tercer entrenador con más partidos dirigidos en nuestra historia", sólo superado por Joaquín Caparrós (248) y Unai Emery (205), destacó el presidente sobre Cardo, quien defendió la camiseta sevillista en Primera en los años 60 y, tras entrenar a su filial, estuvo al frente del primer equipo desde diciembre de 1981 y junio de 1986.

Recalcó que Manolo Cardo, quien en junio de 2013 fue galardonado con el primer "Banquillo de Oro 'Ramón Encinas'" de su club de siempre, fue "una persona a la que todos" los sevillistas conocían y admiraban, que "apostó por la cantera del Sevilla, peleó con lo que tenía por sacar el máximo y logró un gran rendimiento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Pero, sobre todo, se nos va una gran persona, insistió a la plataforma Sevillas FC + el máximo mandatario del club del barrio de Nervión, al que el técnico de Coria del Río, con mayoría de gente de la casa y casi sin refuerzos externos, clasificó para las ediciones 1982-83 y 1983-84 de la Copa de la UEFA (actual Liga Europa) al quedar séptimo y quinto en la Liga.

Antes, en diciembre de 1981, había ascendido desde el Sevilla Atlético hasta el primer equipo en sustitución del mítico Miguel Muñoz, que había sido sustituido tras una derrota por 0-1 frente al Hércules de Alicante en el Sánchez-Pizjuán.

En su debut como técnico en Primera, brilló con una goleada por 1-4 ante el Zaragoza en La Romareda, con cuatro goles del brasileño Carlos Alberto Pintinho y el estreno como profesional del luego internacional Francisco López Alfaro.