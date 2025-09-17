El Barça inicia el camino a Budapest sin Lamine Yamal

El delantero de Mataró, que arrastra unas molestias en el pubis que le impidieron jugar contra el Valencia, también se perderá el debut en la fase liga de la 'Champions' de su equipo, que buscará sumar tres puntos en Inglaterra para afrontar con confianza la visita del París Saint-Germain, defensor del título, en la segunda jornada.

El Newcastle será una buena primera piedra de toque para refrendar las fantásticas sensaciones que el equipo de Hansi Flick mostró frente al Valencia en LaLiga.

El Barça goleó (6-0) y recordó a aquel equipo que el curso pasado conquistó el triplete estatal -Liga, Copa del Rey y Supercopa de España- y tocó con la punta de los dedos la final de la 'Champions' en San Siro.

Superar la barrera de la penúltima eliminatoria y ganar, al fin, la sexta 'orejona' de la historia del club es un objetivo realista para un plantel que en un año ha experimentado una metamorfosis fulgurante bajo las órdenes de Flick.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a la baja de su estrella, que se suma a las del lateral Alejandro Balde, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el portero Marc-André ter Stegen, el Barça presentará en Newcastle un equipo de garantías con Pedro González 'Pedri como director de orquesta indiscutible y Fermín López en estado de gracia.

El centrocampista andaluz, que en verano recibió el interés del Chelsea, viene de firmar un doblete, al igual que Raphael Dias 'Raphinha' y Robert Lewandowski, ambos suplentes frente al Valencia.

El brasileño recuperará la titularidad, algo que no está tan claro en el caso del veterano '9' polaco, pues Ferran Torres, indiscutible en los primeros cuatro partidos de Liga, se ha erigido en un delantero centro de garantías en este inicio de curso.

Eric García, otro de los fijos en este inicio de curso, podría ceder su puesto en el eje central a Ronald Araujo, una de las armas que tiene Flick para defender al delantero local Nick Woltemade, que mide 1,89 metros. De producirse este movimiento, Flick deberá decidir si apuesta por el zaguero de Martorell o Jules Kounde en el lateral derecho.

Con todo, el técnico alemán recupera al centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que ha recibido el alta médica de una lesión muscular, si bien su presencia en el once no está asegurada.

Ver al Barcelona en St. James' Park traerá muchos recuerdos aquellos que disfrutaron de la penúltima participación en 'Champions League' de los 'Magpies' allá por 2003, cuando eran uno de los grandes equipos de Inglaterra, antes de una caída paulatina que solo salvó hace unos años el dinero saudí.

Volver a encontrarse con los blaugranas y disfrutar del himno de la competición en el norte de Inglaterra era uno de los objetivos del fondo de inversión saudí y este jueves se completa ese círculo.

Este es un Newcastle en plena reconstrucción tras la marcha de Alexander Isak en verano por 150 millones, tal y como lo demuestra el irregular inicio de temporada con una victoria, ante el débil Wolverhampton Wanderers, dos empates ante Leeds United y Aston Villa y una derrota contra el Liverpool.

Los de Eddie Howe solo han marcado tres goles en este período, dos de ellos inertes contra el Liverpool, y parte de eso se debe a la ausencia de Isak, a la lesión de Yoane Wissa, que no estará contra el Barcelona, y a que Nick Woltemade solo ha disputado un encuentro.

El gigantón alemán es la mejor noticia para Howe, sobre todo después de que diera la victoria al Newcastle con un cabezazo contra el Wolves. Por su altura y por la velocidad de Anthony Elanga y Anthony Gordon pasan las opciones ofensivas de este Newcastle, además de la llegada de centrocampistas con olfato goleador como Bruno Guimaraes y Sandro Tonali.

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade y Gordon.

Barcelona: Joan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Casadó; Raphinha, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.