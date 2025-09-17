El Higicontrol, tricampeón de Europa, golea en su debut ante Peñarol en Copa del Mundo

El único representante español decidió el partido en la primera mitad con los goles de Carolina, la italiana Fabiana Vecchione y el doblete de la rusa Bárbara Bychkova

En el segundo periodo, el Higicontrol mantuvo su dominio, con un gol de Andrea que amplió la ventaja y en el tercero y último Campoy y otra vez Bychkova dejaron el partido en el definitivo 7-0.

El equipo español jugará este jueves el segundo partido de la primera fase con el objetivo de certificar el pase a cuartos de final como campeón de grupo ante el BS-UES de El Salvador, a partir de las 11:30 horas.

Las melillenses son las vigentes subcampeonas del mundo después de perder la final de 2025 ante el São Pedro de Brasil en la tanda de penaltis (3-2), tras acabar el encuentro en su tiempo reglamentario con empate a tres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En categoría masculina, España está representada por el BS Mijas de Málaga, que está en el grupo C, junto el Barra de Santiago (El Salvador), el Pafos BSC (Chipre) y Bonyhád BFC (Hungría).

El Mijas ha ganado un partido, esta mañana ante el Pafos por 2-0, con goles de Ismael Cebolla, y en la jornada inaugural perdieron contra el Barra de Santiago de El Salvador por 4-9, con tantos de Sergio, en dos ocasiones, Cebolla y Pirata.

Los malagueños se juegan el jueves el pase a octavos contra el Bonyhád húngaro, a partir de las 15:15 horas en Catania, en un torneo donde compiten 24 equipos de hombres.