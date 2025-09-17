El Manchester United ingresó 767 millones el año pasado

Los 'Red Devils' se mantienen como uno de los clubes más ricos del mundo, pese a una temporada en la que acabaron decimoquintos, su peor puesto en cincuenta años, y en la que perdieron la final de la Europa League contra el Tottenham Hotspur, por lo que no lograron clasificarse a Europa esta campaña.

El United, que vendió un 27,7 % de su accionariado al multimillonario Jim Ratcliffe en 2023, ha reducido las pérdidas un 70 %, hasta 33 millones de libras.

El patrocinio de cinco años que firmaron con Snapdragon les ha permitido ingresar 333 millones de libras en concepto comercial, mientras que los ingresos por días de partido son de 160 millones de libras, récord del club.

En el último año, el United ha efectuado más de 400 despidos entre sus trabajadores y la directiva aseguró que, de no haberse llevado a cabo esta serie de recortes, que incluyó la retirada de privilegios a leyendas como Alex Ferguson y el recorte de derechos a sus trabajadores, se habrían quedado sin dinero para navidades.

"Haber generado ingresos récords en un año tan complicado para el club demuestra la resiliencia que tenemos, lo cual es una seña de identidad del Manchester United. Ahora que entramos en la temporada 2025-2026, estamos trabajando muy duro para mejorar al club en todos los aspectos", dijo Omar Berrada, consejero delegado del United.

En el pasado mercado veraniego, el Manchester United se gastó 250 millones de euros en fichajes como los de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Senne Lammens.