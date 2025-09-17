El Parque de los Príncipes homenajea a los campeones de Europa y a Luis Enrique

"Mostrad a Europa que somos campeones, mostrad a Europa que somos la mejor hinchada", lanzó el 'speaker' del estadio a los casi 50.000 seguidores que se desplazaron para ver al PSG.
Durante los breves minutos del tributo, se reprodujo parte de la narración televisiva de la final ganada ante el Inter de Milán (5-0) y que significaba la primera Orejona del club francés, que, desde la llegada de los accionistas catarís en 2011, invirtió más de 1.000 millones de euros hasta lograr el cetro.
Por su parte, los hinchas más fervientes del grupo CUP, situados en el Virage Auteuil, desplegaron una gigantesca pancarta que representaba el trofeo de la Liga de Campeones adornada de laureles.