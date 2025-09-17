Fútbol Internacional

El Parque de los Príncipes homenajea a los campeones de Europa y a Luis Enrique

París, 17 sep (EFE).- El Parque de los Príncipes rindió este miércoles un homenaje a los jugadores del PSG, vigentes campeones de Europa, con un espectáculo de luces y cañones de fuego y vítores al entrenador Luis Enrique, en los minutos previos al debut del club parisino en la presente Champions ante el Atalanta de Bérgamo.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 16:20
"Mostrad a Europa que somos campeones, mostrad a Europa que somos la mejor hinchada", lanzó el 'speaker' del estadio a los casi 50.000 seguidores que se desplazaron para ver al PSG.

Durante los breves minutos del tributo, se reprodujo parte de la narración televisiva de la final ganada ante el Inter de Milán (5-0) y que significaba la primera Orejona del club francés, que, desde la llegada de los accionistas catarís en 2011, invirtió más de 1.000 millones de euros hasta lograr el cetro.

Por su parte, los hinchas más fervientes del grupo CUP, situados en el Virage Auteuil, desplegaron una gigantesca pancarta que representaba el trofeo de la Liga de Campeones adornada de laureles.

