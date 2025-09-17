El Parque de los Príncipes homenajea a los campeones de Europa y a Luis Enrique

París, 17 sep (EFE).- El Parque de los Príncipes rindió este miércoles un homenaje a los jugadores del PSG, vigentes campeones de Europa, con un espectáculo de luces y cañones de fuego y vítores al entrenador Luis Enrique, en los minutos previos al debut del club parisino en la presente Champions ante el Atalanta de Bérgamo.