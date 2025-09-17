El puertorriqueño Jeremy de León, convocado para el amistoso ante Argentina

El jugador, cedido por el Real Madrid al club alicantino, podría perderse un compromiso oficial del Hércules, que en ese fin de semana previo se enfrentará al Atlético de Madrid B.
El club alicantino, cuyo equipo milita en Primera Federación, solicitará adelantar la fecha de este compromiso para contar con el jugador, aunque todo depende del horario que finalmente fije la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Jeremy de León, de 21 años, reapareció la pasada jornada durante el partido ante el Algeciras, en el que disputó los últimos 22 minutos, tras varios meses lesionado como consecuencia de una operación en el hombro.