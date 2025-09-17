El puertorriqueño Jeremy de León, convocado para el amistoso ante Argentina

Alicante (España), 17 sep (EFE).- El extremo puertorriqueño Jeremy de León, del Hércules de Alicante -equipo de la tercera división del fútbol español-, ha sido convocado este miércoles por su selección para el encuentro amistoso que disputará el próximo 13 de octubre ante Argentina, vigente campeona del Mundo, en Chicago (Estados Unidos).