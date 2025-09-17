Fútbol Internacional

El puertorriqueño Jeremy de León, convocado para el amistoso ante Argentina

Alicante (España), 17 sep (EFE).- El extremo puertorriqueño Jeremy de León, del Hércules de Alicante -equipo de la tercera división del fútbol español-, ha sido convocado este miércoles por su selección para el encuentro amistoso que disputará el próximo 13 de octubre ante Argentina, vigente campeona del Mundo, en Chicago (Estados Unidos).

17 de septiembre de 2025 - 13:00
El jugador, cedido por el Real Madrid al club alicantino, podría perderse un compromiso oficial del Hércules, que en ese fin de semana previo se enfrentará al Atlético de Madrid B.

El club alicantino, cuyo equipo milita en Primera Federación, solicitará adelantar la fecha de este compromiso para contar con el jugador, aunque todo depende del horario que finalmente fije la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Jeremy de León, de 21 años, reapareció la pasada jornada durante el partido ante el Algeciras, en el que disputó los últimos 22 minutos, tras varios meses lesionado como consecuencia de una operación en el hombro.

