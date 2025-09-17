El técnico Bruno Lage sale del Benfica tras la derrota en 'Champions' contra el Qarabag

El presidente del Benfica, Rui Costa, compareció la pasada madrugada ante la prensa en el Estádio da Luz para anunciar la marcha de Lage.

"Quiero comunicar a todos los benfiquistas que acabamos de llegar a un acuerdo con Bruno Lage, que deja de ser entrenador del Benfica hoy", señaló Costa.

"Agradecer a Bruno todo lo que intentó hacer, todo lo que hizo por el Benfica, todo el esfuerzo que tuvo a lo largo de este año que representó a nuestro club -siguió-, pero desafortunadamente ha llegado el momento, entendemos que era el momento de cambiar", añadió.

Costa no dio pistas sobre quién será el sustituto de Lage en el banquillo y se limitó a decir que próximo sábado en el encuentro contra el AVS SAD el Benfica dispondrá de nuevo entrenador.

De 49 años y originario de Setúbal (Portugal), Bruno Lage llegó al equipo encarnado en septiembre de 2024 para reemplazar a Roger Schmidt. En el pasado había sido entrenador del Benfica durante dos temporadas, 18/19 y 19/20, y en esa etapa ganó una liga.

En este segundo periodo en el Benfica que ahora acaba ha logrado junto a las 'águilas' una Copa de la Liga y una Supercopa, quedando segundos en la pasada temporada por detrás del Sporting en la liga.

También ha pasado por el Botafogo brasileño, con el que ganó un campeonato nacional de Brasil, y el Wolves de la 'premier league'.