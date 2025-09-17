Fútbol Internacional

España sub-17 supera a Inglaterra (1-0) en un test exigente hacia el Mundial

La Nucía (Alicante), 17 sep (EFE).- La selección española de fútbol femenino sub-17 ha vencido este miércoles a la de Inglaterra (1-0), en el estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía, en un partido de preparación para el próximo Mundial de la categoría, que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 09:20
El duelo entre dos de las candidatas al título, marcado por el fuerte calor, se ha resuelto a favor del conjunto que entrena Milagros Martínez gracias a un tanto de la jugadora del Barcelona, Rosalía Domínguez a la media hora de juego, tras una gran asistencia de su compañera de club Lua.

Ambos equipos afrontaron el partido con una altísima intensidad, por lo que no pareció en ningún momento un duelo amistoso.

Tras el gol español, Inglaterra buscó el empate, pero el conjunto de Milagros Martínez resistió bien el acoso de su rival e incluso dispuso de llegadas para aumentar su ventaja durante el segundo periodo.

