España sub-17 supera a Inglaterra (1-0) en un test exigente hacia el Mundial

El duelo entre dos de las candidatas al título, marcado por el fuerte calor, se ha resuelto a favor del conjunto que entrena Milagros Martínez gracias a un tanto de la jugadora del Barcelona, Rosalía Domínguez a la media hora de juego, tras una gran asistencia de su compañera de club Lua.
Ambos equipos afrontaron el partido con una altísima intensidad, por lo que no pareció en ningún momento un duelo amistoso.
Tras el gol español, Inglaterra buscó el empate, pero el conjunto de Milagros Martínez resistió bien el acoso de su rival e incluso dispuso de llegadas para aumentar su ventaja durante el segundo periodo.