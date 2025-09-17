España sub-17 supera a Inglaterra (1-0) en un test exigente hacia el Mundial

La Nucía (Alicante), 17 sep (EFE).- La selección española de fútbol femenino sub-17 ha vencido este miércoles a la de Inglaterra (1-0), en el estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía, en un partido de preparación para el próximo Mundial de la categoría, que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.