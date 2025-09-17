Flick: "Aunque no esté Lamine, tenemos un buen equipo, también en su posición"

"Para mí es bueno hablar de los jugadores disponibles, y Lamine no estará mañana ni seguramente esté el domingo. Hay que esperar, pero tenemos un buen equipo, también en esa posición. Rashford vino para situaciones como esta, por si faltaba alguien arriba, y espero que pueda mostrar en Inglaterra el mismo nivel que el pasado domingo", ha declarado en referencia a la victoria ante el Valencia (6-0).

El técnico alemán se ha referido reiteradamente a la última actuación del equipo para ponerla como ejemplo de lo que espera de sus futbolistas este jueves en St. James' Park: "Estoy contento por cómo jugó el equipo. Defendimos como una unidad y todo el mundo quería la pelota. Esa confianza y dinamismo serán importantes mañana. Tendremos que usar los espacios que nos darán".

Flick ha admitido que, pese a no haber jugado nunca en el campo del Newcastle, en el vestuario le han dicho que "quizás cuenta con el mejor ambiente de Inglaterra", y ha señalado que espera a "un rival duro" que juegue con "alta intensidad, sea dinámico y luche por todas las segundas jugadas".

Asimismo, el entrenador alemán no ha dado pistas sobre si será Ferran Torres o Robert Lewandowski quien ocupe el puesto de delantero centro, ni tampoco ha desvelado la identidad de la pareja de centrales. "Necesito el entrenamiento de esta tarde y ocho horas de sueño para después decidir", ha bromeado.

Por otra parte, Flick ha confesado que no piensa en favoritismos, pero sí considera que la pasada temporada deber ser "un aprendizaje" para un equipo "joven, pero que tiene jugadores experimentados que saben jugar bajo presión y ya han ganado títulos". "Las remontadas del año pasado demuestran que tenemos fortaleza mental", ha añadido.

El preparador germano ha elogiado al delantero Raphael Dias 'Raphinha', al calificarlo como "uno de los jugadores clave" por su "intensidad en la presión" y "hambre para marcar", y ha comentado que el atacante Marcus Rashford ha completado "unas primeras semanas muy buenas", aunque ha matizado que "aún tiene más potencial".