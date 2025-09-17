Guardiola: "Aparentemente no somos favoritos en la Champions"

"Aparentemente no somos favoritos", aseveró el técnico español en la rueda de prensa previa de este miércoles. "Así que vamos a disfrutar el momento y el viaje. Estamos muy felices de estar aquí. En todos estos años solo la hemos ganado una (la Champions), así que va a ser muy complicado", añadió.

"Nuestra concentración está en mañana, en el partido que tenemos que jugar, en empezar bien la competición. Si empiezas con un mal resultado, todo es más difícil. El año pasado empatamos con el Inter, así que espero que ahora podamos lograr algo mejor".

"Mi prioridad es el próximo partido", dijo Guardiola, que no quiso priorizar entre Premier y Champions. "Siempre ha sido así desde que llegué. No elegimos cuál va a ser el próximo partido. En diez días iremos a Huddersfield y ese será el más importante. Nos los tomamos todos en serio. La fase de grupos siempre es dura, pero antes te enfrentabas a los mismos y podías controlarlos un poco más, con este formato no. Es un poco más impredecible, pero lo que tienes que hacer es conseguir cuando más puntos mejor para meterte entre los ocho mejores", explicó.

La visita del Nápoles supondrá la vuelta de Kevin de Bruyne al Etihad Stadium tras su marcha a Italia este verano, por lo que Guardiola espera que el belga tenga un bonito reconocimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tengo muchas ganas de verle después del partido. Por supuesto que es bonito tenerle de vuelta", concluyó.