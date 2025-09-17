McTominay y su particular derbi en Mánchester

Tiene una doble misión McTominay, porque es el primer partido del Nápoles ganador del 'Scudetto' en 'Champions' tras un año sin jugar competición europea. Y porque es su regreso a la ciudad de Mánchester, donde medró en el United desde 2016 hasta 2024, durante ocho largas temporadas.

Es su derbi más personal. Nadie tiene más ganas de ganar al City que él, de batir al equipo que ha sometido a su United los últimos años, que le ha arrebatado el cartel de dominador de la ciudad de Mánchester, la última vez el pasado 14 de septiembre (3-0). Una manera, también, de lanzar un mensaje al histórico club inglés en el que se crió y que le descartó, todavía inmerso en una crisis sin precedentes en su historia mientras él brilla en Nápoles.

Héroe del cuarto 'Scudetto' del Nápoles con una chilena ante el Clagliari, McTominay ya no es el niño que abandonó Inglaterra. No se llama ya así, de hecho. Su nombre ahora es 'McFratm', un juego de palabras que permite el idioma napolitano en el que 'fratm' sería como decir 'fratello mio' (hermano) en italiano. Se ha ganado a pulso el ser uno más de la ciudad a la que llegó en verano de 2024 y donde ya forma parte de la historia.

'McFratm' es ya, pese al poco tiempo que lleva, un jugador para el recuerdo partenopeo. Al nivel de lo que fueron en su día el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el nigeriano Victor Osimhen, solo superados por el inigualable Diego Armando Maradona. No es poco. Jugadores ligados a una camiseta por sus prestaciones en el estadio que lleva el nombre de la leyenda argentina, el templo que explotó por cuarta vez en su historia este 23 de mayo de 2025.

Un terremoto de emociones, la locura colectiva de una ciudad y la explosión de petardos y bengalas. Todo eso provocó la enésima maravilla de McTominay, autor de una chilena para la historia en el minuto 42 del partido que convirtió al Nápoles en el merecido campeón de Italia. Son 13 los tantos que sumó en total en esa temporada, con otras 4 asistencias.

Llegó procedente del Manchester United, que se deshizo de él por unos 30 millones de euros, en lo que es seguro uno de sus grandes errores en la época reciente. El impacto del escocés es gigante, mucho más de lo que dicen sus ya de por sí extraordinarios números.

Se hizo dueño y señor del centro del campo, líder de la medular de Antonio Conte, que le moldeó a su antojo. Tenía las condiciones de ser un jugador especial para Conte, que explotó sus cualidades y perfiló sus pequeños defectos para hacer un jugador total.

Llegador desde la segunda línea, organizador en salida, ganador en duelos aéreos y comprometido en defensa. Ese es McTominay, el jugador revelación y, sin duda, el merecido Mejor Jugador de la Serie A 2024-25.

Su unión con un pueblo tan diferente a él como el napolitano hace que todo sea aún más mágico. Un rubio de ojos azules y de 1.93 en Nápoles, donde le promedio es bastante más bajo y abundan los morenos de ojos marrones.

Enseguida se enamoró de las delicias napolitanas. De la pizza, de la pasta, de las 'sfogliatelle' (dulce)... tanto que un artículo de un diario italiano a principios de temporada hizo saltar las alarmas sobre una posible mala alimentación del centrocampista.

Nada más lejos de la realidad. Todo bajo control. A los pocos meses se hizo viral en Tiktok su chef personal y todos los platos variados y nutritivos que comía. El campo acabó con todo tipo de rumor. En ningún momento estuvo fuera de forma.

Esta temporada, con De Bruyne como compañero, suma un gol en apenas 3 partidos, aunque con la ligera variación táctica que la llegada del belga supone para él, algo más acotado en banda. Su presencia en el área, en cambio, no ha disminuido. Y ante el City, su avidez de gol, de venganza contra su mayor rival, le convierten en el activo más peligroso de Nápoles en su regreso a la 'Champiosns'.