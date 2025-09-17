Messi le envía al primer ministro de la India una camiseta firmada por su 75º cumpleaños

"Messi ha enviado una camiseta como regalo al primer ministro Narendra Modi por su 75º cumpleaños, junto con sus mejores deseos", dijo Dutta a la agencia de noticias IANS.

No se han difundido imágenes ni más detalles de la camiseta.

El promotor detalló que el capitán de la selección argentina de fútbol y jugador del estadounidense Inter Miami visitará la India en el próximo mes de diciembre, en el marco de un evento de varios días llamado 'GOAT Tour of India 2025', del que será protagonista.

"Cuando Messi visite la India, planeamos solicitar una reunión con el primer ministro durante su estadía", dijo Dutta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Messi también interactuará con sus fanáticos indios. Esta será su primera visita a la India en muchos años, y por primera vez viajará a Delhi y a Bombay. Está entusiasmado por conocer a sus seguidores en estas ciudades", añadió el promotor.

Dutta informó que la visita del jugador argentino está programada del 13 al 15 de diciembre.

"Llegará a Calcuta el día 13, luego viajará a Bombay, y finalmente a Delhi el día 15", detalló.

Lionel Messi goza de una gran cantidad de seguidores en la India. El jugador visitó el país por última vez en 2022, cuando Argentina participó en un partido amistoso contra Venezuela, en el que la Albiceleste venció por 1-0.

Antes de la visita de Messi en diciembre, está previsto que la selección argentina dispute un encuentro en el sur de la India a mediados de noviembre, en una fecha reservada para amistosos internacionales.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya ha confirmado que el partido se disputará en el estado de Kerala, en el suroeste de la India, una de las zonas con más aficionados al fútbol en este país asiático donde el críquet es el deporte más popular.

El mandatario indio recibió este miércoles felicitaciones en el ámbito internacional de parte de líderes como Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Vladímir Putin o Giorgia Meloni, además de figuras de la esfera pública como actores, gurús espirituales o celebridades mundiales, entre ellos Messi, remarcando el carácter global de la efeméride.