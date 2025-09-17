Nueve jugadores del Villarreal debutaron ante el Tottenham en la Liga de Campeones

Vila-real (Castellón), 17 sep (EFE).- El partido entre el Tottenham y el Villarreal de este martes en la Liga de Campeones supuso el debut en la máxima competición europea de nueve jugadores del equipo 'groguet', más de la mitad de los futbolistas que usó Marcelino García Toral en la derrota por 1-0 en Londres.