Oblak, 500 partidos en 11 años y 1 día con el Atlético

A la espera del desarrollo del duelo de esta noche en el mítico estadio ‘red’, donde protagonizó una de las actuaciones más memorables de su carrera con el Atlético el 11 de marzo de 2020, en una victoria por 2-3 en la prórroga de los octavos de final de la Liga de Campeones, el portero sostuvo su marco a cero en 226 ocasiones en sus 499 encuentros anteriores. Un 45 por ciento.

Es el mejor guardameta de la historia del club, el que más encuentros imbatido ha conseguido y el que más ha jugado, ya por los 500 choques, desde marzo de 2014 ya como el cancerbero indiscutiblemente titular en el marco del esquema de Diego Simeone, después de un primer periodo de ocho meses como suplente, recién llegado del Benfica por 18 millones de euros. Entonces fue el traspaso más caro de un portero.

De hecho, a lo largo de sus 122 años de existencia del Atlético, sólo dos futbolistas (Koke Resurrección y Adelardo Rodríguez) sobrepasan los 500 partidos a los que ha llegado ahora Oblak, el jugador extranjero también con más choques con el conjunto madrileño en todos los tiempos.

Un hombre indispensable en la historia reciente del Atlético, con el que ha sido campeón en cuatro ocasiones, en LaLiga 2020-21, en la Liga Europa 2017-18, en la Supercopa de Europa de 2018 y en la de España de 2014, las tres primeras como titular absoluto.

Aparte de los trofeos colectivos, Jan Oblak también ha conseguido un hito en LaLiga EA Sports a lo largo de esos 500 partidos con el Atlético, como el único portero que ha sido el menos goleado en esa competición en seis temporadas, la última el pasado ejercicio.

En concreto en la Liga de Campeones, el encuentro de este miércoles en Anfield es el número 95 de Jan Oblak, con 96 tantos en contra en los 94 anteriores, de los que permaneció imbatido en 37, aunque nada más en diez de los últimos 49 choques.