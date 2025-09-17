Propuesta de multa a un seguidor del Oviedo por insultos racistas a Mbappé y Vinicius

Según informa este miércoles la Comisión, la infracción fue detectada a los 37 minutos del partido disputado por ambos equipos cuando las cámaras captaron a un hombre ubicado en el Fondo Norte del Carlos Tartiere que hacía "gestos corporales de imitación de un mono" y que fue identificado por la Policía Nacional como miembro de un grupo ultra del conjunto asturiano.

Esta persona fue detenida el pasado 6 de septiembre y el Juzgado de Instrucción 1 de Oviedo está investigando si existe delito, apunta la Comisión.

Por otro lado, también destaca una sanción de 60.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante dos años impuesta a miembro del grupo radical Curva Sur del Hércules de Alicante que tenía una prohibición de acceso a los recintos deportivos decretada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante y vigente hasta el próximo diciembre.

Además, la Comisión Antiviolencia ha aprobado una batería de propuestas de sanción contra aficionados vinculados al grupo ultra Ligallo del Real Zaragoza tras unos expedientes que emanan del trabajo realizado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, a través de un nuevo grupo dedicado a la persecución del radicalismo en el deporte.

Los agentes emitieron informes sobre 25 seguidores presuntamente vinculados a Ligallo. La Comisión Antiviolencia ha acordado propuestas de sanción para ellos por exhibición de bengalas y otros comportamientos contrarios a la ley en los partidos del Zaragoza contra el Deportivo de la Coruña y el Huesca de la pasada campaña. Las multas oscilan entre los 1.500 y los 60.000 euros (la mayor cantidad corresponde a un aficionado sobre el que pesaba una prohibición de entrada en los estadios).

También ha acordado proponer multas a Elche, Oviedo, Xerez Deportivo y Ponferradina por el incumplimiento en la obligación del control de accesos con bengalas y alcohol a los estadios.

En el caso del Oviedo, la Comisión propone una sanción de 10.000 euros por la exhibición de una lona de grandes dimensiones en la grada del estadio Carlos Tartiere durante el encuentro del 21 de junio contra el Mirandés firmada por el grupo ultra Symmachiarii con las siglas ‘SYM’ en su lado inferior derecho, lo que se considera una vulneración a la normativa.

Así mismo, ha acordado la declaración de partidos de alto riesgo a los partidos Girona-Espanyol (26 de septiembre), Atlético de Madrid-Real Madrid (27 de septiembre), Valladolid-Leonesa (28 de septiembre), Betis-osasuna (28 de septiembre) y Burgos-Valladolid (12 de octubre).