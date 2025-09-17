Raspadori, titular en el Atlético; Isak debuta con el Liverpool

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, suple la baja de Johnny Cardoso con Conor Gallagher y Pablo Barrios en el centro del campo y con la entrada de Giacomo Raspadori en el ataque titular para el partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Liverpool, en el que debuta su último fichaje, Alexander Isak.