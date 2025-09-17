Seis jugadores de Primera e Iker Bravo como ‘extranjero’, en la lista de España sub-20

Madrid, 12 sep (EFE).- Paco Gallardo, seleccionador español sub-20, dio este miércoles la lista de convocados para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile, en la que aparecen seis jugadores de clubes de Primera División e Iker Bravo como único futbolista que juega en el extranjero con permiso de su club para participar.