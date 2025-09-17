Seis jugadores de Primera e Iker Bravo como ‘extranjero’, en la lista de España sub-20

A diferencia de los clubes españoles, obligados por la Ley del Deporte a ceder a sus jugadores si Paco Gallardo les convocaba, los equipos de fuera de España tenían la última palabra.
Y en esta tesitura, el Udinese italiano, permitió a Iker Bravo, con pasado en las canteras de FC Barcelona y Real Madrid, participar en el Mundial sub-20.
El delantero forma parte de una convocatoria en la que aparecen seis jugadores de Primera División: Pau Navarro, Joel Roca, Jan Virgili, Adrián Liso, Mendoza y Pablo García.
Los seis disputarán este fin de semana su último partido con sus respectivos clubes, ya que los convocados están llamados el lunes para viajar a Chile.
España debutará en el Mundial sub-20 el 28 de septiembre (22 horas CEST, -2 GMT) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Mismo estadio en el que se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos; ambos a la misma hora que el encuentro de debut, las 22:00.
Un torneo al que España viajará con el objetivo de sumar su segundo título, tras el logrado en 1999.