Thomas Partey se declara no culpable de violación y agresión sexual

El futbolista africano -que mantiene la libertad condicional, lo que le permite seguir jugando-, fue acusado en julio de cinco cargos de violación por dos mujeres y uno de agresión sexual por parte de una tercera.

Tras jugar en la Liga de Campeones contra el Tottenham Hotspur este martes, Partey compareció este miércoles por la mañana en el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, ante el que se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusan. La fecha del juicio ha sido establecida para el próximo 2 de noviembre.

Partey, de 32 años, jugó en el Arsenal hasta junio, cuando acabó su contrato con los londinenses tras no llegar a un acuerdo para su renovación. Ya como agente libre fichó por el Villarreal cuatro días después de que se le acusara de estos delitos.

Los supuestos delitos cometidos por el futbolista ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando jugaba en el Arsenal. El jugador negó todos los cargos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el partido contra el Tottenham, la afición 'Spurs' le abucheó en repetidas ocasiones, tanto durante el calentamiento como al salir al campo y cada vez que tocaba la pelota, por su pasado en el Arsenal y por estas acusaciones. La grada le cantó "We know who you are" (Sabemos quién eres), en referencia al período en el que era 'vox populi' que se estaba investigando a un futbolista de la Premier por estos cargos y todo apuntaba a que era Partey.