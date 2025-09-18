Argentina, con ausencias importantes, irá por su séptimo título al mundial sub-20

El técnico Diego Placente estuvo trabajando hasta último momento para definir los 21 convocados para este Mundial Sub-20, donde Argentina quedó emparejado en el Grupo D con Cuba, Australia e Italia.

Los grandes ausentes por la negativa de sus equipos para que jueguen este Mundial Sub-20 son, además de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), el defensa Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y el mediocampista ofensivo Valentín Carboni (Genoa).

No obstante, la Albiceleste consiguió siete permisos para jugadores que actúan fuera del país: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica), este último con cesión de último momento del técnico José Mourinho.

Además, entre los citados hay figuras del ámbito local como Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River Plate) y Milton Delgado (Boca Juniors).

El plantel continuará su preparación en el Predio Lionel Andrés Messi, que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, y el martes próximo viajará a Valparaíso donde debutará el 28 de septiembre ante Cuba, el 1 de octubre se medirá con Australia y cerrará su participación en la fase de grupos el 4 de octubre frente a Italia.

Argentina es seis veces campeón de la categoría con los títulos obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, mientras que desde su última conquista no clasificó en 2009 y 2013.

Una sola vez llegó a cuartos de final en 2011, dos quedó afuera en octavos de final en 2019 y 2023, mientras que en las restantes dos oportunidades no superó la fase de grupos (2015 y 2017).

Porteros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensas: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata). Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo) y Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo) y Valentino Acuña (Newell's)

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).