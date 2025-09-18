Cerro Porteño rescinde contrato con el técnico argentino Martínez tras empate con colista

"El club Cerro Porteño comunica que en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su cuerpo técnico", indicó el conjunto de la capital paraguaya en un comunicado.

Martínez asumió la conducción del Ciclón del Barrio Obrero el 17 de diciembre del 2024 en reemplazo del paraguayo Carlos Jara.

La institución deportiva agradeció los servicios del entrenador argentino y señaló que de forma interina el técnico paraguayo Jorge Achucarro estará a cargo del equipo de la primera división.

Con el empate cedido en el estadio General Pablo Rojas, conocido como "La Nueva Olla", en Asunción, el conjunto Azulgrana lleva cuatro partidos sin ganar en el Clausura.

En la tabla de posiciones y tras 12 jornadas, el equipo ha sumado 22 unidades y está en la tercera posición por detrás del club Nacional, que tiene el mismo número de puntos, y del líder Guaraní, que suma 25.