Despegue por objetivos dispares

Llegan los del chileno Manuel Pellegrini al coliseo de La Cartuja tras el empate cosechado ante el Levante en el Ciudad de Valencia (2-2) y con seis puntos en su casillero de los quince que ha disputado al haber jugado un duelo adelantado en agosto, mientras que los de Sergio Francisco lo hacen con cero victorias con el imperativo de alejarse de los puestos de descenso.

Pellegrini sigue ajustando piezas y, en el choque ante la Real Sociedad, insistirá en el equilibrio defensivo y la tensión en la zaga para evitar desajustes como los que costaron los dos goles ante el Levante, para lo que podría dar entrada como titular al centrocampista marroquí Sofyan Amrabat.

Amrabat, quien ya jugó sus primeros minutos en el Ciudad de Valencia, se antoja una pieza de importancia en el entramado defensivo bético como ya lo fueron el argentino Guido Rodríguez y el estadounidense Johnny Cardoso, por lo que el chileno lo podría linear de salida junto a Pablo Fornals como línea de dos por delante de la defensa.

Los desajustes defensivos puntuales ante el Levante podrían hacer también que Pellegrini devolviera a la titularidad a Diego Llorente, quien no juega desde el pasado abril por una grave lesión muscular y que podría jugar junto con el recuperado Marc Bartra, con las alternativas del brasileño Natan da Silva y el argentino Valentín Gómez, los titulares frente al Levante.

Pellegrini ha precisado que, pese a estar recuperado, el central madrileño va recobrando su ritmo óptimo de competición, por lo que podría disponer de 45 minutos, bien de salida, bien de lo largo del encuentro, por lo que Bartra también podría formar en el eje de la defensa junto a Natan.

El Betis sigue esperando a Isco Alarcón y a su decisiva aportación e impronta y, hasta su vuelta, el paso definitivo deberá correr a cargo del argentino Giovani Lo Celso, de rendimiento creciente y a quien le cabe la responsabilidad de ser el faro en el ataque bético junto a las dos bandas ocupadas por el brasileño Antony da Silva y el marroquí Ez Abde.

Antony volverá a La Cartuja para reencontrarse con la afición verdiblanca tras su celebrada vuelta desde el Manchester United y será uno de los nombres propios de un partido en el que podría volver a la titularidad por la banda izquierda el marroquí Ez Abde, quien ya dispuso de minutos relevantes y decisivos ante el Getafe para pedirse la titularidad.

En el eje del ataque, por el estreno del miércoles de la próxima semana ante el Nottingham Forest inglés en Liga Europa, el entrenador de Santiago podría dar entrada al congoleño Cédrick Bakambu como alternativa al colombiano Cucho Hernández.

La Real Sociedad llega con la necesidad de sumar la primera victoria de la temporada en un estadio que trae muy buenos recuerdos a la parroquia txuri-urdin por su último triunfo en la Copa del Rey.

Los de Sergio Francisco todavía no conocen la victoria, y aunque es cierto que el club está en el inicio de una nueva era, el fútbol de élite no espera a nadie y se exigen buenos resultados. Por ello, volver a ganar al Betis en Sevilla como lo hizo hace dos temporadas el equipo en aquél entonces de Imanol Alguacil sería una gran medicina.

Eso sí, en dos años la Real ha cambiado mucho y este equipo poco se parece a esa Real que consiguió entrar en Europa League. Son solo dos puntos en las primeras cuatro jornadas, y el conjunto donostiarra todavía no ha ido por delante en el marcador ni un solo minuto en todo el campeonato.

Para tratar de ganar en la vuelta a La Cartuja, sede en la que la Real tocó el cielo el 3 de abril de 2021, Sergio Francisco podrá volver a contar con Luka Sucic y Brais Méndez, ausentes en el choque ante el Real Madrid por un proceso febril (Sucic) y una fractura nasal (Brais Méndez).

Las únicas bajas confirmadas son las de Orri Óskarsson, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez (todas ellas por lesión), por lo que el técnico de Irun podrá contar con casi todos los efectivos de la plantilla. La gran novedad del once podría estar en el puesto del ‘8’, en el mediocentro, con la titularidad por vez primera de Carlos Soler en detrimento de Pablo Marín.

Take Kubo también volverá al once después de su suplencia ante el Real Madrid por problemas en un tobillo. El nipón sentará a Gonçalo Guedes y Brais Méndez apunta a ser el mediapunta titular.

Sergio Francisco ha citado a 25 futbolistas, una lista en la que figuran Álvaro Odriozola y, en especial, un Sadiq Umar que ha entrado por primera vez en este curso en una convocatoria oficial. El técnico tendrá que hacer 2 descartes

Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y Bakambu.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear)

Puestos: Betis (10º, 6 puntos); Real Sociedad (17º 2 puntos).

El dato: El Betis ha ganado más de la mitad de los encuentros disputados como local ante la Real Sociedad (33 sobre 61) frente a las catorce derrotas y otros tantos empates concedidos.

Manuel Pellegrini, técnico del Betis: "La Real (Sociedad) va a seguir siendo siempre un rival directo por Europa".

Sergio Francisco: "El equipo está mejor de lo que la clasificación dice"

Bajas: Isco, Deossa, Aitor Ruibal, y Ricardo Rodríguez (Betis); Óskarsson, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez (Real Sociedad).