El Austin del español Estévez se cita con el Nashville en la final de la Copa de EE.UU.

Chicago (EE.UU.), 17 sep (EFE).- El Austin, equipo entrenado por el español Nico Estévez, se clasificó este miércoles para la final de la Copa de Estados Unidos tras ganar por 2-1 en la prórroga en el campo del Minnesota.