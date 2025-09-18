El Austin del español Estévez se cita con el Nashville en la final de la Copa de EE.UU.

Calvin Fodrey, delantero estadounidense de 21 años, terminó siendo el héroe de la noche con el gol decisivo en el 120 para el conjunto de Estévez, tras saltar al campo apenas quince minutos antes.
El Austin pudo ganarlo en los 90 minutos, después de tomar ventaja en la primera mitad de la mano del ghanés Osman Bukari, pero el argentino Joaquín Pereyra consiguió en el 67 el 1-1 que forzó la prórroga.
Le espera en la final, fijada el 1 de octubre en Austin, un Nashville que ganó 3-1 su semifinal contra el Philadelphia Union con un triplete del inglés Sam Surridge.