El Cruz Azul recibe al Juárez FC en duelo de colombianos en el Apertura de México

De la mano de Mier y de su compatriota Willer Ditta, líder de la defensa, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón muestran la mejor defensa del campeonato, lo cual tratarán de confirmar ante un Juárez, que si bien ha mostrado altibajos en su ofensiva, tiene a Estupiñán en un buen momento de forma.

En su estadio, donde suman tres victorias y un empate; este viernes los celestes saldrán por tres puntos, que de conseguirlos los subirán al primer lugar de la clasificación por delante del Monterrey de Sergio Ramos, que jugará el sábado ante América.

Cruz Azul, segundo, ha mostrado buen rendimiento en todas sus líneas y sale como favorito ante el Juárez del entrenador uruguayo Martín Varini, noveno de la tabla que tendrá disponible a otros colombianos, los defensas Moisés Castillo y Jesús Murillo y el centrocampista Homer Martínez.

En el arranque de la fecha nueve, además del duelo Cruz Azul-Juárez FC, el Necaxa recibirá al Puebla, Mazatlán al Atlas y Tijuana al León.

Sergio Ramos reaparecerá el sábado después de perderse un partido por suspensión. Será la voz de mando del Monterrey que enfrentará al América en el duelo más prometedor de la jornada.

Los Rayados lideran la tabla, un punto encima de Cruz Azul y de derrotar a las Águilas, terceras de la clasificación, garantizarán mantener el primer lugar.

Con el español Sergio Canales en buena racha y Germán Berterame, en la delantera, Monterrey saldrá a imponer condiciones en su estadio ante un América herido luego de perder el derbi con la Guadalajara en la pasada jornada.

En otros encuentros sabatinos, Pachuca recibirá a Querétaro, los Pumas UNAM al Tigres UANL y Guadalajara al Toluca.

El domingo el San Luis visitará al Santos Laguna.

Partidos de la novena jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Viernes 19.09: Necaxa-Puebla, Cruz Azul-Juárez FC, Mazatlán-Atlas y Tijuana-León.

Sábado 20.09: Pachuca-Querétaro, Pumas UNAM-Tigres UANL, Guadalajara-Toluca y Monterrey-América.