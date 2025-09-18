El Motagua vence al Platense y salta al cuarto puesto

En un partido intenso, con un Platense que ejerció mayor dominio durante varios minutos del primer tiempo, Motagua supo sacarle provecho a dos ataques y se fue al descanso con la ventaja de 2-0.

Mathías Vázquez, al minuto 41, y Clever Portillo, al 43, con goles de buena factura, le aseguraron el triunfo al Motagua, que comenzando el segundo acto se quedó con diez jugadores por la expulsión de Riky Zapata, por juego brusco.

Platense intentó rescatar el partido en el segundo tiempo, pero no pudo pasar del descuento, por intermedio de Eduardo Urbina, con un remate desde fuera del área.

Javier López asumió la dirección del Motagua a partir de la cuarta jornada y desde entonces el equipo se mantiene invicto, con cuatro triunfos y dos empates, después de perder los primeros tres partidos, cuando era dirigido por el argentino-hondureño Diego Vázquez, con quien ganó seis campeonatos.

El segundo juego de este miércoles, entre Olimpia y Olancho, fue suspendido en Tegucigalpa por una torrencial lluvia cuando se jugaba el minuto 51. El Olancho ganaba por 0-1. Los 39 minutos restantes se jugarán el jueves, según lo acordado por directivos de ambos clubes.

La jornada continuará el jueves con otros dos partidos: Universidad Pedagógica-Marathón y Choloma Victoria, y se completará el día 24 con Juticalpa-Génesis.

El torneo lo lidera Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, con 18 unidades, con riesgo de ser desplazado por Olimpia, si le gana el jueves a Olancho.