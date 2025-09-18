El Real Madrid defiende su pleno ante el Espanyol

Solo tres puntos separan al Getafe, quinto en la tabla, del Real Madrid, que vuelve al Bernabéu con los deberes hechos en su debut europeo ante el Olympique de Marsella, aunque perdió en ese choque al inglés Trent Alexander-Arnold. Otra lesión para la defensa de Xabi Alonso, que puede prolongarse entre seis u ocho semanas.

En su viaje a Madrid el Espanyol presume de estar invicto, como madridistas y azulgranas, y de sumar tres victorias -sobre Atlético, Osasuna y Mallorca-, más el empate con la Real Sociedad. Sus cifras sitúan tercero al once de Manolo González y confirman un arranque de ensueño en la Liga, que empezó con la permanencia como su primer gran objetivo. Eso sí, perderá por sanción por protestar a los árbitros a Pere Milla, su máximo goleador (3). El conjunto catalán no puntúa en el Bernabéu desde 2012.

El Barcelona jugará el último partido de la jornada, de nuevo en el Johan Cruyff, pendiente del estado de Lamine Yamal, que ya se perdió la goleada al Valencia (6-0). Los de Hansi Flick pondrán a prueba la consistencia del Getafe, que saborea su mejor inicio de temporada en la máxima categoría, con Luis Milla como factor diferencial.

Tres victorias -sobre Celta, Sevilla y Oviedo- y una derrota -en el campo del Valencia-, sitúan a los del sur de Madrid en plazas europeas con los mismos puntos (9) que el Athletic, que tiene precisamente que visitar al Valencia.

Vascos y valencianos quieren dejar atrás sus últimas decepciones. Los primeros en su vuelta a la Liga de Campeones frente el Arsenal (0-2) y los de Carlos Corberán el 6-0 encajado en Barcelona, de momento la goleada más amplia de la temporada.

También tratarán de pasar página de sus derrotas europeas el Villarreal y el Atlético de Madrid, especialmente cruel y con polémica por la expulsión de Diego Pablo Simeone en el último minuto en Anfield por el equipo rojiblanco, que además necesita una reacción en LaLiga.

Desde una posición inusual -undécimo- el Atlético buscará en Mallorca su segundo triunfo después del logrado la semana pasada ante el Villarreal. Enfrente tendrá a un rival también apurado, el Mallorca, penúltimo con tres derrotas y un empate. Jagoba Arrasate calificó de "durísimo" el último traspié ante el Espanyol (3-2), con el que iguala su peor comienzo de temporada desde 2014 en Segunda.

Más tranquila es la situación del Villarreal, dispuesta a seguir en el grupo de cabeza a costa de Osasuna, que aún no ha ganado a domicilio. El técnico italiano Alessio Lisci pierde a Aimar Oroz por una lesión, pero recupera a Moi Gómez, baja ante el Rayo Vallecano en el once navarro.

El marcador de La Cerámica puede afectar al Alavés, séptimo con los mismos puntos (7) que el equipo de Marcelino García Toral y que tiene en el Sevilla a su próximo rival en Mendizorroza.

Los de Vitoria celebraron hace una semana en San Mamés su primera victoria desde hace casi 20 años y forzaron la primera derrota del Athletic. El Sevilla solo ha ganado un partido -en Girona- ha empatado otro -con el Elche- y ha perdido dos, en Bilbao y en casa con el Getafe-.

El Betis, que comparte puntuación (6) con Elche y Osasuna, abrirá la jornada este viernes en La Cartuja, con las bajas casi seguras para el técnico chileno Manuel Pellegrini de Marc Bartra y el medio colombiano Nelsón Deossa, frente a la Real Sociedad, uno de los clubes que aún no ha celebrado una victoria y que roza los puestos de descenso.

El Elche, con Rafa Mir en modo goleador -3 en 3 partidos como titular- defenderá en el duelo de ascendidos su buena posición en la tabla ante el Oviedo, inédito aún a domicilio y con la baja por sanción de dos partidos al uruguayo Fede Viñas, por su expulsión en Getafe.

El Rayo Vallecano y el Celta se encontrarán en un duelo igualado a puntos (4) por la zona baja de la tabla, en el que Claudio Giráldez puede recuperar a Marcos Alonso tras dos jornadas lesionado, y Girona y Levante jugarán el partido de la necesidad.

Último y antepenúltimo, respectivamente, se verán en Montilivi tras hacerse ambos con su único punto en la jornada anterior, gracias al empate de los catalanes con el Celta y de los valencianos con el Betis.