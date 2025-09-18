El Tigres de Jenni Hermoso visita al Juárez, en busca de seguir como líder en el Apertura

Con nueve victorias, un empate y una derrota, el Tigres es el mejor equipo del campeonato 28 puntos, dos más que las campeonas Tuzas del Pachuca, segundas.

Lo han conseguido con la mejor gran aporte de Hermoso, quien lleva nueve goles en 11 partidos, su mejor cantidad desde que fichó con Tigres en enero de 2024.

Es la mejor anotadora de su equipo junto a Diana Ordóñez, ambas son las cuartas mejores goleadoras del certamen, a cinco de igualar a Charlyn Corral, del Pachuca, la mejor artillera.

Las de Martínez tendrán que usar su mejor arsenal para vencer a unas Bravas del estratega español Óscar Fernández, que solo han caído en uno de los seis partidos que tienen como locales.

Fernández cuenta con una plantilla modesta, pero con nombres como el de la defensa colombiana Yunaira López, la seleccionada mexicana Jasmine Casarez y la tanzana Julitha Singano.

Juárez es octavo clasificado, luego de récord de cinco triunfos, tres encuentros igualados y tres caídas, para 18 puntos.

La duodécima jornada arrancará el viernes, y además del Juárez-Tigres, las Pumas UNAM, séptimas, que pretenden vencer a Querétaro para mantenerse entre los ocho mejores que al finalizar la fase regular avanzarán a los cuartos de final.

El sábado, el Necaxa será anfitrión del Atlas, que tiene en la salvadoreña Brenda Cerén a su mejor jugadora. La centroamericana lleva siete dianas en el campeonato.

Los partidos continuarán el domingo, con las visitas del Tijuana al Guadalajara del mánager español Antonio Contreras, del Cruz Azul al Puebla y del Mazatlán FC al San Luis.

El lunes se llevarán a cabo los últimos encuentros, cuando las Águilas del América del técnico español Ángel Villcampa visiten al Toluca, que situado el cuarto escalón es una de las sorpresas del Apertura.

Con una legión de franceses, encabezada por el entrenador Patrice Lair y Eugénie Le Sommer, goleadora histórica de su selección, las Diablas se han convertido en una de las animadoras del torneo.

También, el León recibirá al Santos Laguna y los encuentros terminarán con la visita del Pachuca al Monterrey.

- Partidos de la duodécima jornada del Apertura mexicano.

19.09: Querétaro-Pumas UNAM y FC Juárez-Tigres UANL.

21.09: Guadalajara-Tijuana, Puebla-Cruz Azul y San Luis-Mazatlán FC.

22.09: Toluca-América, León-Santos Laguna y Monterrey-Pachuca.