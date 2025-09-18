Fútbol Internacional

Huijsen: "Se admite el error pero sigo sancionado: buena imagen para el fútbol español"

Madrid, 18 sep (EFE).- Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, criticó este viernes al Comité de Competición y al de Apelación por sancionarle con un partido y ratificar esa sanción, respectivamente, y recordó que el Comité Técnico de Árbitros reconoció el error arbitral para finalmente ironizar con el resultado de la secuencia de hechos: "buena imagen para el fútbol español", escribió en Instagram.

18 de septiembre de 2025 - 15:50
El central del conjunto blanco fue expulsado por derribar a Mikel Oyarzabal la pasada jornada durante el partido ante la Real Sociedad cuando, según consideró en el acta el árbitro Jesús Gil Manzano, era el último jugador en una ocasión manifiesta de gol.

Este miércoles, el Comité de Competición sancionó con un partido a Huijsen y 24 horas después, el Comité de Apelación desestimó el recurso del Real Madrid. El internacional español, en su cuenta oficial de Instagram, desgranó los hechos en cinco puntos con un mensaje final.

"1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen; 2. El VAR no entra y lo permite; 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido; 4. El CTA reconoce el error; 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen. Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", culminó.

