El central del conjunto blanco fue expulsado por derribar a Mikel Oyarzabal la pasada jornada durante el partido ante la Real Sociedad cuando, según consideró en el acta el árbitro Jesús Gil Manzano, era el último jugador en una ocasión manifiesta de gol.

Este miércoles, el Comité de Competición sancionó con un partido a Huijsen y 24 horas después, el Comité de Apelación desestimó el recurso del Real Madrid. El internacional español, en su cuenta oficial de Instagram, desgranó los hechos en cinco puntos con un mensaje final.

"1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen; 2. El VAR no entra y lo permite; 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido; 4. El CTA reconoce el error; 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen. Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", culminó.