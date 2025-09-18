La Federación Vasca de Fútbol dice que negocia un amistoso Euskadi-Palestina

La federación Vasca ha emitido esta nota "aclarando la información publicada" el miércoles, avanzada por la Cadena Ser, en la que se señalaba que las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso en el estadio de San Mamés, en Bilbao, el próximo 15 de noviembre.

"Ambas federaciones llevamos tiempo en conversaciones y seguimos colaborando para que el partido pueda celebrarse. La organización de este evento es ciertamente compleja y requiere la colaboración de todos los agentes de nuestra sociedad", explica la FVF en un comunicado.

La nota, que comienza expresando la "profunda consternación" de la FVF "por la grave situación humanitaria que se vive en Gaza", recalca además que van a tratar de sacar adelante este encuentro "desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad".

"Llegado el momento, la FVF, en coordinación con la Federación Palestina de Fútbol, comunicarán los detalles de este posible encuentro. La FVF seguirá trabajando para que, a través del deporte, podamos ofrecer un mensaje claro de solidaridad y compromiso con la paz", concluye el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy