Nacional va por tres puntos claves tras ampliar su ventaja en la Anual

Por la octava jornada del Torneo Clausura, el Tricolor recibirá a Liverpool en uno de los duelos más difíciles que deberá afrontar en lo que resta del mencionado certamen.

El campeón del Torneo Apertura visitará el estadio Gran Parque Central pocos días después de igualar 2-2 con Peñarol y con el atacante Abel Hernández atravesando un gran momento.

No obstante, el exdelantero de Celta de Vigo y Valencia Maximiliano Gómez también se encuentra en racha y buscará seguir anotando para darle otra victoria a Nacional. Desde su llegada, el número 9 disputó siete encuentros en el Clausura y anotó seis tantos.

El pasado fin de semana, convirtió los dos con los que el once de Pablo Peirano venció a Plaza Colonia, resultado que le permitió estirar de cuatro a seis se ventaja sobre Peñarol en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También este sábado, Montevideo City recibirá a Cerro Largo, mientras que Plaza Colonia visitará a Boston River. Un día antes, Defensor Sporting se enfrentará a Danubio en uno de los Clásicos que tiene el fútbol uruguayo.

El domingo, Peñarol se medirá con un Juventud que en la última fecha perdió, pero que es la gran sensación del año. Los dirigidos por el argentino Diego Monarriz ascendieron para esta temporada y actualmente son terceros en la Anual, posición que otorga un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Después de dejar dos puntos por el camino, el equipo de Diego Aguirre buscará una victoria que le permita conservar el primer lugar del Clausura, en este momento compartido con Cerro Largo.

Ese mismo día se jugarán también los partidos Progreso-Montevideo Wanderers, Cerro-Miramar Misiones y River Plate-Racing.

- Encuentros de la octava jornada del Torneo Clausura uruguayo:

20.09: Montevideo City Torque-Cerro Largo, Boston River-Plaza Colonia y Nacional-Liverpool

21.09: Peñarol-Juventud, Progreso-Montevideo Wanderers, Cerro-Miramar Misiones y River Plate-Racing.