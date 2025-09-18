Pellegrini: "La Real Sociedad es un rival directo por Europa"

Para Pellegrini, que anunció la vuelta a la convocatoria del central Marc Bartra, "la necesidad de puntos es exactamente igual en cada partido, ganes o pierdas antes", ya que considera "cada partido una final", sobre todo frente a "un rival por Europa", al que "no se puede despreciar" debido al "buen plantel que tiene".

La nómina de lesionados de la pasada jornada ha incrementado con la ausencia del centrocampista colombiano Nelson Deossa pero él no reservará a nadie porque ignora "cuáles son los momentos delicados del calendario y cuáles no: un jugador puede jugar sin problema cuatro o cinco partidos seguidos" pero "no puede" repetir esa "durante cuatro meses", precisó.

El técnico santiaguino aseguro que no está "inquieto con la forma de defender del equipo", al que admitió que le "han hecho muchos goles, pero los rivales no llegan mucho", y tampoco le molesta el balance hasta el momento porque "si al quinto partido uno va un par de puntos abajo, no es preocupante", ya que "falta mucho".

Por otro lado, Pellegrini ha pedido "no tocar el tema" de la posible renovación de su contrato, que expira el próximo 30 de junio, al asegurar que "ya se verá más adelante", que "los tiempos que se manejan van dependiendo de muchos factores" y que es un asunto que debe "venir desde de la directiva".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eso sí, al veterano preparador le "extrañó que hubiera parecido una despedida" su rueda de prensa del pasado viernes en la que se refirió en pasado a su etapa en el Betis "porque no lo era para nada".

"Han sido cinco años muy bonitos y si al sexto año se termina, la vida sigue en otra parte" pero reiteró que "ojalá pudiera continuar el trabajo aquí", donde está "muy feliz", afirmó.