Puado: "El año pasado ganamos al Madrid en nuestro campo y vamos con todas las ganas"

El catalán, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, no ha escondido que sorprender al actual líder de Primera División es un reto complicado: "Sabemos que es muy difícil en su campo, es muy complicado ganarles. Tenemos posibilidades si hacemos un encuentro de diez. Vamos con la máxima confianza".

Más allá de la buena racha del Espanyol, con diez puntos de doce posibles, el delantero ha avanzado que "siempre es difícil" ir al Bernabéu y medirse "a los mejores jugadores del mundo". "Algún año empezamos ganando y luego te remontan. Su calidad es enorme. Todo pasa por hacer un partido de diez o de cien", ha repetido.

Preguntado por el arbitraje, Puado ha descartado frontalmente que el Espanyol tenga miedo de la actuación del colegiado. "No, para nada. Nosotros debemos intentar hacer nuestro partido, luego hay cosas que no podemos controlar. Confiamos plenamente en los árbitros, a veces aciertan y otras se equivocan", ha analizado.

En este sentido, el atacante periquito ha explicado que al Real Madrid le pitan penas máximas a favor "porque son muy buenos y llegan mucho". "Tienen muchas acciones dentro del área y con jugadores que driblan tanto como los que tienen es normal que se piten penaltis", ha concretado Puado.

El futbolista, por otra parte, ha subrayado que, pese al buen inicio, el grupo debe mantener los pies en el suelo: "Estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora, llevamos cuatro jornadas. Hemos empezado muy bien, pero hay que seguir. Queda mucho, esto es muy largo. Debemos ir poco a poco".

Puado ha apostado por intentar mantener "las buenas sensaciones durante todo el año" y ha añadido que "ya se verá" en qué posición termina el Espanyol al final de temporada. "Si seguimos así, seguro que será una campaña muy buena para nosotros", ha analizado el delantero blanquiazul.

El atacante del Espanyol, al margen de la prudencia necesaria, no ha querido cortar las alas: "Debemos ser conscientes de que si lo hemos hecho hasta ahora, lo podemos seguir haciendo. Tenemos que sacar ese espíritu e intentar que sea un año bueno por nosotros y por la afición, porque se lo merecen".

En el plano personal, Puado ha reconocido que tiene ganas de reencontrarse con un gol de jugada. "Claro, lo intento. No he tenido muchas ocasiones claras, pero hay que trabajar y te lo tienes que buscar tú. Individualmente siempre quieres dar más y mejorar, pero lo importante es que el equipo gane", ha afirmado.

Respecto a la sanción de dos partidos al delantero Pere Milla por su roja contra el Mallorca, el capitán ha desvelado que está "arrepentido". "Es una equivocación. En otros partidos y otros jugadores se ve que dicen cosas iguales o peor y no pasa nada. Pero el reglamento es claro y es expulsión", ha aseverado.