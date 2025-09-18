Son Heung-Min firma su primer 'hat-trick' en la MLS

Son abrió el marcador en el minuto 3 tras un pase en profundidad de Timothy Tillman. En el 16 firmó el segundo con un disparo desde fuera del área que dejó sin respuesta al arquero brasileño Rafael Cabral.

El Real Salt Lake recortó diferencias en el 76 y se lanzó por el empate, pero Son, en una contra junto al francés Denis Bouanga, firmó su tercer gol en el 82. Poco antes del final, Bouanga selló el 1-4 definitivo.

Desde su debut con LAFC el 9 de agosto, Son ha firmado 5 goles en 6 partidos. Bouanga lleva 19 dianas.

El LAFC es cuarto en la Conferencia Oeste con 47 puntos, a 9 del líder, el San Diego, pero con dos partidos menos.

