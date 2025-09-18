un programa del argentino Martín Ainstein (ESPN) sobre Jesús Navas, premios Sevilla FC

Con estos premios, que serán entregados el próximo 12 de noviembre en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, el club reconoce cada año las mejores piezas multidisciplinares publicadas en cualquier medio de comunicación que tenga por objeto el Sevilla FC y llevan los nombres de José Antonio Blázquez, reconocido periodista hispalense fallecido en 1997, y de Manuel Ruesga Bono, veterano periodista gráfico.

Según anunció este jueves la entidad sevillista, el XVI Premio Periodístico SFC José Antonio Blázquez ha recaído en Martín Ainstein, corresponsal en España del grupo ESPN, por la entrevista "íntima" y en profundidad con la que, dentro de su programa 'Diarios de Bicicleta', llegó el pasado diciembre al lado "más personal" de Navas y a sus perspectivas de futuro.

El segundo premio ha correspondido al periodista de ElDesmarque Tito González, por la entrevista realizada en noviembre pasado a Loli Pérez, madre del malogrado Antonio Puerta, desde la Peña Sevillista Al Relente, a escasos metros de la casa familiar, que habló por primera vez de la dolorosa pérdida de su hijo diecisiete años después de su fallecimiento.

En esta decimosexta edición de estos reconocimientos del Sevilla FC, el Premio Especial José Antonio Blázquez ha sido para el veterano y emblemático profesional Manolo Arenas, técnico de sonido de Radio Sevilla de la Cadena SER durante 45 años, hasta su jubilación el pasado 31 de diciembre.

Tras seguir los pasos de su abuelo, su padre y su hermano Pepe Arenas, también insignes profesionales de la SER, Manolo formó un tándem inseparable durante muchos años con el 'Maestro' José Antonio Sánchez Araújo en sus innumerables narraciones de los partidos a domicilio del Sevilla y del Real Betis.

En el caso del XIII Premio de Fotoperiodismo SFC Manuel Ruesga Bono, el ganador es Antonio Pizarro por su foto 'Adiós a un ganador', portada de Diario de Sevilla del pasado 15 de diciembre. En ella plasma el momento en el que Jesús Navas es manteado por sus compañeros al final del encuentro Sevilla-Celta de la pasada campaña, el último del palaciego en el Sánchez-Pizjuán antes de su retirada.