Álvaro Rodríguez, baja ante el Real Oviedo y Pedrosa, duda

El atacante no se ha ejercitado con normalidad durante la semana por estas molestias, por lo que el entrenador del equipo, Eder Sarabia, lo ha descartado este viernes para el compromiso.

El técnico vasco argumentó que ante lo cargado del calendario no conviene asumir riesgos con el delantero, por lo que ha optado por concederle un descanso.

Pedrosa, por su parte, es seria duda como consecuencia de unas molestias en un dedo del pie que le impide ejercitarse con normalidad, por lo que hasta la sesión de este sábado, previa al partido, no se decidirá su participación.

La otra ausencia segura del Elche es la del extremo Yago de Santiago, que sigue en la fase final de recuperación tras ser operado de la rodilla en el pasado mes de febrero.

