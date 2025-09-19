Amorim (Manchester Unidet): "Echamos de menos a Lisandro"

'Licha' se lesionó la rodilla en febrero y tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose lo que quedaba de temporada. El argentino viajó con el resto de la plantilla a Estados Unidos para realizar la pretemporada, pero no pudo disputar ningún minuto en los amistosos preparatorios y está ultimando los últimos plazos de su recuperación.

"Es muy importante que esté cerca de volver. Cuando tienes esa lesión, te recuperas, pero luego hay una parte muy aburrida en la que parece que no avanzas. Le echamos mucho de menos", afirmó Amorim este viernes en una rueda de prensa.

"Echamos de menos su agresividad en todo lo que hace. Está con nosotros en cada reunión, en cada entrenamiento. Se queda ahí para vernos entrenar. Le necesitamos en este equipo", añadió.

El argentino, que espera volver antes de final de año, acabar la temporada con el United y ser convocado al Mundial, ha sido una pieza clave en este United cuando ha estado disponible, pero sus dos primeros años con los 'Red Devils' han estado lastrados por las lesiones en el pie y por esta rotura de ligamento cruzado sufrida en febrero.

