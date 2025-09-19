Cinco equipos luchan por los tres últimos cupos para el hexagonal final en Ecuador

El Deportivo Cuenca, con 46 puntos, Orense (45), Universidad Católica (43), Libertad (42) y con una mínima opción el Aucas (39), serán los protagonistas de la penúltima y vigésima novena fecha de la fase regular de la Liga Pro.

Los seis primeros clasificados disputarán un hexagonal donde partirán con los mismos puntos obtenidos en la fase regular, por lo que Independiente del Valle partirá con una gran ventaja para salir campeón, ya que actualmente cuenta con 62 puntos, doce más que el Barcelona, que es segundo con 50 unidades.

El Cuenca recibirá a Barcelona, que procurará sostener el segundo puesto.

Además del título de 2025, los seis primeros cuadros de la tabla de posiciones de la Liga Pro buscarán los ansiados billetes para las próximas ediciones de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana de 2026.

Independiente del Valle ha sacado una ventaja de 12 puntos sobre Barcelona y 14 frente a Liga de Quito, por lo que en su partido contra Mushuc Runa procurará seguir sumando por el título, porque ya anticipó su clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

Entretanto, el Orense se jugará una verdadera final en su visita al Aucas, que saldrá a todo o nada por hacer suyo los tres puntos y esperar que a Católica y Libertad les vaya mal en esta fecha y en la próxima.

Mientras, el Aucas echará de menos a Michael Carcelén y Edison Gruezo, que se vincularon recientemente a la Liga mexicana, y tampoco dispondrá del portero Hamilton Piedra, los atacantes Luis Cano y Darío Torres, debido a que están suspendidos para disputar esta jornada.

La Católica intentará sacarle provecho en el choque contra Liga de Quito, del desgaste que físicamente sufrió el jueves en el enfrentamiento con triunfo por 2-0, contra el Sao Paulo, de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Libertad enfrentará a uno de los cuadros con mayor crecimiento futbolístico en las últimas fechas, el Macará. El equipo libertario se jugará la opción para salvar la temporada o quedarse a luchar por un billete a la fase local de la Sudamericana de 2026, que disputarán en otros hexagonal los equipos clasificados entre el séptimo y duodécimo lugar de la clasificación.

Mientras, el Mushuc Runa, Vinotinto, Manta, Técnico Universitario y hasta el Delfín pujarán por salvarse del cuadrangular final del que saldrán los dos clubes que perderán la categoría y descenderán a la segunda división ecuatoriana.

- Programación de partidos de la vigésima novena fecha de la Liga Pro:

- Sábado 20 de septiembre: Delfín-Técnico Universitario, Vinotinto-Manta y Mushuc Runa-Independiente del Valle.

- Domingo 21 de septiembre: Emelec-El Nacional, Liga de Quito-Universidad Católica, Aucas-Orense, Macará-Libertad y Deportivo Cuenca-Barcelona.