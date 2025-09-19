El Benfica asegura que está cumpliendo con los pagos al Palmeiras por Richard Ríos

Lisboa, 19 sep (EFE).- El Benfica aseguró este viernes que está cumpliendo con los pagos al club brasileño Palmeiras por el internacional colombiano Richard Ríos, que fue el fichaje más caro de este verano en Portugal, por 27 millones de euros.